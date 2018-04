Vlaamse jongen (10) loopt breuken op bij val uit skilift: “Het is een mirakel dat hij nog leeft”

Koekelare - Een 10-jarige jongen uit het West-Vlaamse Koekelare heeft breuken aan zijn dijbeen en benen opgelopen bij een val uit een skilift in het Franse skigebied Risoul. “Het is een mirakel dat hij nog leeft”, zegt zijn vader in een interview met France 3.

De jongen zat met zijn zusje van 12 in de skilift toen getuigen hem vanop 8 meter hoogte zagen vallen. Hij liep daarbij meerdere breuken op aan zijn benen en dijbeen en werd met de helikopter in zwaargewonde toestand naar het ziekenhuis gebracht. In levensgevaar was hij nooit.

“Het was de hel voor mij”, zegt zijn vader in een interview met France 3. “Ik heb 6 uur lang gehuild. Maar nu ben ik wel heel gelukkig: hij wordt weer diegene die hij was. Het is een mirakel dat hij nog leeft.”

Skilift

De lift vervoert skiërs over een traject van 350 meter. “De deuren zijn zodanig beveiligd dat de passagiers de deuren niet kunnen openen voor ze in het station zijn”, zegt de directeur van het skigebied, Marc Hutter, bij RTL. Nochtans zegt de vader dat de deuren spontaan openden toen de lift aan het slingeren ging. “En dan is hij eruit gevallen.”

“De lift is al open sinds 1984 en moet volgend jaar veranderd worden. Deze week blijft hij nog toe”, voegt procureur Raphaël Balland eraan toe.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar de feiten.