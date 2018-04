Dit zijn de twee nieuwe semiprofs van de Jupiler Pro League

Het Referee Office heeft twee nieuwe semiprofs aangesteld. Het gaat om de 27-jarige Wesley Alen en de eveneens 27-jarige Kevin Van Damme, die vanaf 1 juli overschakelen op hun nieuw statuut.

Alen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in eerste klasse A, Van Damme maakt weldra de overstap naar het hoogste niveau. Beiden treden in de voetsporen van de acht huidige semiprofs Vertenten, Delferière, Boucaut, Van Driessche, Lardot, Lambrechts, Visser en Verboomen.

Dat betekent dat ze meer tijd zullen moeten vrijmaken voor hun job als scheidsrechter, maar dus ook beter begeleid zullen worden. Het is de bedoeling van het Referee Office om volgend jaar wéér nieuwe semiprofs aan te duiden.

De bedoeling is om de arbitrage naar een hoger niveau te brengen en ook internationaal te herlanceren.