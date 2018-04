Onderzoek onthult: 250 ijskasten en diepvriezers zijn onveilig, en er zitten grote namen bij

De Britse consumentenorganisatie ‘Which?’ roept verkopers en winkels op om te stoppen met de verkoop van ijskasten en diepvriezers die onveilig zijn. Het gaat om 250 modellen die bij de meest verkochte horen en aan de achterkant van het toestel plastic materiaal bevatten dat gemakkelijk vuur kan vatten. Levensgevaarlijk, dus. Opvallend: bij de genoemde merken zitten heel wat grote namen die in ons land even populair zijn. Ook Test-Aankoop houdt rekening met het onderzoek van de Britse collega’s.

De consumentenorganisatie ‘Which?’ heeft zo’n 500 populaire koelkasten en diepvriezers die te koop zijn in het Verenigd Koninkrijk getest én ongeveer de helft afgekeurd. Volgens het onderzoek zouden ze levens op het spel kunnen zetten door het onveilige materiaal dat vaak aan de achterkant van het toestel terug te vinden is.

De organisatie eist dat er onmiddellijk gestopt wordt met het verkopen van de desbetreffende modellen. Hun lijst met 250 “do not buy”- ijskasten, -diepvriezers en -combinatietoestellen bevat ook heel wat grote namen: AEG, Kenwood, Smeg, Hotpoint, Whirlpool, Hoover, Ikea, Zanussi, Bosch, Liebherr … Merken die ook in ons land populair en veelverkocht zijn.

Brandgevaar

De waarschuwing van ‘Which?’ komt er nadat de Londense brandweer (LFB) bekendmaakte dat, hoewel heel wat fabrikanten hun uiterste best doen om brandveiligheid te verbeteren, er gemiddeld één keer per week melding wordt gemaakt van een brandende koelkast of diepvriezer.

De LFB legde uit dat de deuren en zijpanelen van de meeste toestellen bedekt zijn met metaal dat genoeg weerstand biedt tegen vlammen, maar dat veel modellen nog steeds een brandbare plastic achterkant hebben die zeer weinig bescherming biedt tegen de zeer brandbare schuimisolatie in het toestel.

‘Which?’ zegt dat ze in het onderzoek dat ze voerden - dat trouwens het grootste ooit was in het Verenigd Koninkrijk - naar maar liefst 500 van de best verkochte toestellen keken die momenteel nog vrij te koop zijn (149 koelkasten, 98 diepvriezers en 308 diepvriescombinaties). Die bevindingen publiceren ze nu wegens “een gebrek aan overheidsmaatregelen”.

Archiefbeeld van een uitgebrande keuken en ijskast. Foto: Shutterstock

Toch geeft de organisatie ook toe dat het zeldzaam is dat er een brand ontstaat als gevolg van een fout in het koelsysteem: slechts 8% van de branden werd veroorzaakt door een defect apparaat. Het plastic ondersteuningsmateriaal zou op zich geen branden veroorzaken, maar wel versnellen. Om die reden is het dan ook niet nodig om de toestellen terug te roepen, wél om de retailers te vragen de verkoop van deze producten te stoppen.

Kan wie een toestel van de ‘gevaarlijke’ lijst in huis heeft, er beter de stekker uittrekken? “Dat kan je niet echt doen bij een diepvries en/of koelkast, dan zal al je eten naar de vaantjes zijn”, zei een woordvoerster van een van de merken. Ze adviseerde ook nog om vooral “niet in paniek te geraken” omdat “het risico erg laag is”.

De gloeidraadtest

De Britse veiligheidswetten vereisen dat koelapparatuur de gloeidraadtest doorstaat om de brandweerstand aan te tonen: een hete draad wordt tegen een stuk materiaal van de geteste ijskast of diepvriezer gehouden om te testen of het vuur vat. Als dat niet het geval is, doorstaat het apparaat de proef.

Maar ‘Which?’ ontdekte dat als de toestellen aan een strengere test werden onderworpen, er geen enkel stuk van de achterkant van de apparaten langer dan 30 seconden aan een vlam kon weerstaan. De resultaten van de strengere test geven aan dat in het geval van een brand er niet voldoende weerstand zou zijn om te verhinderen dat het vuur de brandbare isolatie binnenin bereikt.

Bij een soortgelijk test van koelingproducten met metaal of aluminium laminaat, vatte geen enkel stuk vuur, zelfs niet na 30 seconden.

Wat nu in België?

Test-Aankoop, de Belgische consumentenorganisatie, is ook op de hoogte van het onderzoek. “We weten dat onze collega’s bij ‘Which?’ onderzoek hebben gedaan naar de koelkasten en diepvriezers”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Wijzelf hebben nog geen onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van de achterwanden van de toestellen, maar we hebben wel gekeken welke toestellen met een plastic achterwand in onze product selectoren staan.”

De resultaten van de Britse proef neemt de consumentenorganisatie wel serieus: “De toestellen die door ons aanvankelijk ‘Beste van de Test’ of ‘Beste Koop’ waren gelabeld en die een plastic achterwand hebben, verliezen dit label nu.” Of Test-Aankoop nog verdere stappen zal ondernemen na de resultaten van het onderzoek, wordt voorlopig nog bekeken.

De consumentenorganisatie ‘Which?’ lanceerde op hun website een tool om te checken of jouw ijskast- of diepvriesmodel op de ‘do not buy’-list staat. Je kan die hier raadplegen.