Nog geen Deschacht bij Anderlecht tegen Charleroi

Olivier Deschacht mag dan wel weer deel uitmaken van de A-kern van Anderlecht, de competitiematch op bezoek bij Charleroi komt nog te vroeg voor hem. De verdediger is na zes weken bij de beloften conditioneel nog niet klaar. Dat zei trainer Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Charleroi op vrijdag.

Olivier Deschacht werd midden februari naar de B-kern verwezen bij Anderlecht omwille van een te negatieve houding in de paars-witte malaise. Dat veroorzaakte aardig wat deining: als man met de meeste wedstrijden ooit voor de club geldt de 37-jarige oudgediende immers als clubicoon.

Ook Massimo Bruno zal niet in actie komen tegen Charleroi. Niet dat dat zoveel zal uitmaken voor paars-wit: de snelle vleugelspeler zat tegen AA Gent zelfs in de tribune. Adrien Trebel is nog geschorst na zijn rode kaart tegen Antwerp op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Anderlecht is dus niet op volle oorlogssterkte voor een moeilijke uitwedstrijd. In de reguliere competitie ging de regerende landskampioen twee keer met de billen bloot tegen Charleroi. In Wallonië werd met 2-0 verloren, in eigen huis volgde een pijnlijke 1-3.