Onverbeterlijke wegpiraat die 12 jaar cel en 50 jaar rijverbod kreeg, is (voorlopig) opnieuw op vrije voeten

Benjamin D. is in afwachting van zijn beroepsproces voorlopig vrijgelaten. Foto: BFS

Sint-Niklaas - Benjamin D. (41), de onverbeterlijke wegpiraat die twaalf jaar cel en een rijverbod van liefst vijftig jaar kreeg opgelegd, is na amper twee maanden opnieuw vrijgelaten. De man had namelijk gevraagd om in afwachting van zijn proces in beroep voorlopig vrij te komen. Het hof van beroep heeft dat verzoek nu ingewilligd, zo bevestigt zijn advocaat Johan Platteau aan Nieuwsblad.be.

De mecanicien en garagehouder uit Berlare werd eind januari voor de 39ste keer veroordeeld. Rijden tijdens een rijverbod, dronken sturen zonder ver­zekering, vluchtmisdrijf, gesjoemel met vervangwagens: de lijst is eindeloos. In juni van vorig jaar maakte Benjamin D. het weer te bont. Eerst had hij zich een stuk in zijn kraag gedronken, daarna garageplaten op de BMW van zijn ex-vriendin geschroefd, om vervolgens met zijn doodsbang kind op de achterbank en met meer dan twee promille alcohol in het bloed zwalpend door Zele en Dendermonde te rijden.

Voor politierechter Peter D’Hondt was de maat vol, en hij sprak zijn zwaarste straf ooit uit: 7,5 jaar cel en een rijverbod van liefst vijftig jaar, met daarbij enkele weken later nog eens vier jaar en negen maanden extra voor onverzekerd rijden tijdens een rijverbod.

Tijdens het vonnis was D. niet aanwezig in de rechtbank. Maar na twee weken gaf de man zichzelf uiteindelijk aan bij de politie van Antwerpen en vloog hij de cel in. Intussen ging hij wel in beroep tegen zijn straf en is hij voorlopig op vrije voeten.

“We hebben een verzoekschrift neergelegd om hem in vrijheid te krijgen, in afwachting van zijn proces in beroep”, bevestigt zijn advocaat Johan Platteau aan Nieuwsblad.be. “Vroeger kon de rechter al na één jaar gevangenisstraf de onmiddellijke aanhouding uitspreken, maar die termijn is intussen veranderd. Om die reden is hij dus tijdelijk in vrijheid gesteld, waardoor hij als een vrij man naar zijn beroepsproces kan gaan.”