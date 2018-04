Amsterdamse Arena heet vanaf komend seizoen officieel Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam ArenA wordt omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA. Alle betrokken partijen hebben na lang discussiëren eindelijk overeenstemming bereikt over naamswijziging van de vaste thuishaven van Ajax. Rond 25 april, de geboortedag van de legendarische topvoetballer, wordt het nieuwe logo van de ArenA onthuld. Met ingang van het komende voetbalseizoen heet het stadion officieel de Johan Cruijff ArenA.

“Het wordt hoog tijd om Johan Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan namens de stad uitsprak, te realiseren”, zegt Henk Markerink, directeur van de ArenA.

Alle betrokken partijen hadden in april vorig jaar al de intentie uitgesproken om het stadion te vernoemen naar de legendarische nummer 14, die in 2016 op 68-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker. Er waren toen afspraken gemaakt over onder meer een nieuwe eigendomsverhouding en de manier waarop het bedrijf geleid zou worden, maar het duurde veel langer dan verwacht om al die afspraken vast te leggen in een contract. De bedoeling was dat dit binnen een half jaar geregeld zou zijn.

Jordi Cruijff liet onlangs namens de familie weten de vertraging heel teleurstellend te vinden. “Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt”, zei zoon Jordi. “We kunnen wel zeggen ‘laat maar zitten’, maar dat willen we niet. Ik vind dat hij de Cruijff ArenA nu wel verdient.” Een paar weken later hebben alle partijen elkaar alsnog gevonden in een akkoord. De voorbereidingen voor de naamswijziging van de ArenA zijn al in volle gang.