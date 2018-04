Belgische stroom duurder dan Nederlandse of Duitse

De inkoopprijzen voor elektriciteit, op de zogenaamde day ahead-groothandelsmarkt, zijn in België een pak hoger dan in Nederland of Duitsland. Dat blijkt uit een studie van de Nederlandse netbeheerder TenneT. Vooral in de winter pieken de prijzen in ons land, net als in Frankrijk. Op die momenten voeren wij stroom in vanuit Nederland of Duitsland.

In de lente en zomer lopen de prijzen tussen de vier landen nagenoeg gelijk. “Tot wel zestig procent van de tijd waren de stroomprijzen volledig gelijk (...) Het naar elkaar toe kruipen van prijzen op verschillende markten draagt bij aan meer welvaart voor de betrokken landen,” staat in het rapport van TenneT. De netbeheerder wijst op de sterke interconnectie -met goede hoogspanningsverbindingen- tussen de verschillende landen. Die interconnectie wordt bovendien de volgende jaren nog versterkt.

Maar in de wintermaanden zijn er wel grote prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland aan de ene kant, en België, Frankrijk aan de andere kant. Het prijsverschil liep in 2017 op tot ongeveer 20 euro per megawattuur. “Nederland en Duitsland zijn in de wintermaanden landen met een exportfunctie. België en Frankrijk hebben in de koudere maanden een sterk verhoogde vraag naar elektriciteit, omdat veel huizen elektrisch worden verwarmd. In combinatie met onzekerheid over de beschikbaarheid van nucleaire en waterkrachtcentrales drijft dit in de winter de elektriciteitsprijzen op”, zegt het rapport.