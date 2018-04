Twintig vrachtwagens uit Nederland moeten Charleroi redden van forfait tegen Anderlecht

Amper één dag voor de topper tegen Anderlecht is Charleroi volop aan de slag om inderhaast een nieuwe grasmat aan te leggen. Dinsdag werd vastgesteld dat het veld om een nog onbekende reden in erbarmelijke staat was. Er werd zelfs gevreesd dat de wedstrijd niet zou kunnen doorgaan, wat Charleroi een forfaitnederlaag zou kunnen kosten.

Over een onberispelijke grasmat beschikken is één van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan Play-Off 1. Maar laat nu net daar het schoentje knellen bij Charleroi. Dinsdagochtend stelden ze daar vast dat het veld onbespeelbaar was. Op sommige plaatsen was het gras zelfs geel uitslagen. En dat amper drie dagen voor de topper tegen Anderlecht.

Een afgelasting zou een forfait kunnen betekenen voor de Zebra’s, die dan maar inderhaast een volledig nieuwe grasmat bestelden in Nederland. Een twintigtal vrachtwagens zijn in de nacht van woensdag op donderdag begonnen met het transport van de grasmat vanuit Nederland naar Charleroi. Zij zullen allen drie keer heen en weer gereden moeten zijn om alles in het Zwarte Land te krijgen. Een duur grapje, dat de voetbalploeg volgens het Waalse La Meuse makkelijk 200.000 euro gekost heeft.

“Toch denk ik dat de grasmat op tijd geïnstalleerd zal zijn”, maakt administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx van Charleroi zich sterk bij het Waalse dagblad. “Tegen vrijdagmiddag zou alles in orde moeten zijn.” We helpen het hem hopen, want enkele uren later staat de clash met Anderlecht al op het programma.

Foto: BELGA

