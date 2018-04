Huiszoekingen bij betrapte winkeldieven leveren 1.189 (!) gestolen spullen op

Antwerpen - De politie van Antwerpen heeft woensdag twee dames gearresteerd die een indrukwekkende hoeveelheid kleren en cosmetica hadden gestolen. Bij een huiszoeking werden maar liefst 1189 gestolen spullen gerecupereerd.

Het was in een warenhuis op de Antwerpse Meir dat de twee Bulgaarse winkeldieven (35 en 40) woensdagmiddag staande werden gehouden door een winkeldetective. “De verdachten hadden in de winkel kleren en cosmetica buitgemaakt ter waarde van meer dan 1300 euro en waren in het bezit van nog meer gestolen spullen uit andere winkels”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Volgens de politie waren de twee dames in het bezit van verschillende zaken om labels te verwijderen en alarmsystemen te omzeilen. “Bovendien had één van hun tassen een dubbele bodem”, aldus Migom. “Daarin werden nog gestolen spullen aangetroffen. Zelfs de kleren die de dames droegen, waren vermoedelijk gestolen aangezien de labels waren verwijderd.”

Foto: Lokale Politie Antwerpen

Beide dames werden door de politie gearresteerd. Gezien het grondige voorbereidingswerk en de grootte van de buit, voerde de politie bij beide verdachten, die overigens niet samen wonen, een huiszoeking uit. “In totaal werden maar liefst 1189 kledingstukken, cosmetica, schoenen en accessoires in beslag genomen”, zegt Migom.