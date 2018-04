Vier Vlaamse programma’s genomineerd voor Canadese awards

Brussel - Vier Vlaamse programma’s “Salamander”, “De Infiltrant”, “De Laatste 24 Uur” en “Sorry voor Alles” zijn genomineerd voor een Rockie Award van het World Media Festival in het Canadese Banff.

“De Infiltrant” is een politieserie met onder andere Geert Van Rampelberg en Dirk Roofthooft, die de voorbije maanden gemiddeld 675.643 wist te boeien bij VTM. De serie, in het Engels vertaald als “The Infiltrator”, is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, met de steun van het VAF/Mediafonds en met behulp van de Belgische Tax Shelter.

In “De Laatste 24 Uur” van productiehuis De Mensen ging Nathalie Meskens een dag lang op stap met bekende Vlamingen zoals Staf Coppens, Herman Brusselmans en Willy Sommers. De serie is in het najaar van 2017 op VTM uitgezonden en had gemiddeld 547.562 kijkers. In Banff heet de serie “The Last 24 Hours”.

Het tweede seizoen van “Salamander”, met onder meer Filip Peeters en Wim Opbrouck, ging in januari 2018 in premiére op één. “Salamander 2” is een reeks van Skyline Entertainment, mee gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie en met de steun van het VAF/Mediafonds en de Tax Sheltermaatregel.

In “Sorry voor alles”, wordt een gewone Vlaming gedurende een maand gevolgd met behulp van verborgen camera. Het Eén-programma, gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, is een productie van Warner Bros België en won eerder al een Emmy Award.

Op maandag 11 juni worden de winnaars bekendgemaakt.