Vanhaezebrouck: “Verbaast me dat die niet-gefloten penalty amper getoond werd op televisie”

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck heeft zich in zijn persconferentie voorafgaand aan de verplaatsing naar Charleroi nog eens opgewonden over de niet-gefloten penalty van afgelopen weekend tegen Charleroi. “Ik vind het verbazend dat die fase amper herhaald werd op televisie.”

De hoofdtrainer van paars-wit kwam nog eens terug op de nederlaag tegen AA Gent (0-2) van afgelopen weekend. Daarbij werd Anderlecht bij een 0-1 stand een penalty ontzegd na een trekfout op Uros Spajic in de zestien. “Iedereen zei dat het penalty was: televisie, radio en kranten. Zelfs de scheidsrechtersbaas. Enkel de man in het busje vond het blijkbaar moeilijk te zien. Maar daar dient de videoref toch net voor, om fases die moeilijk te zien zijn nog eens te bekijken? Ik ben tevreden dat er een videoref aanwezig is bij elke match in Play-Off 1, maar niet op deze manier.”

“Ik vind het ook verbazend dat de fase niet herhaald werd op televisie. Normaal gezien toont de regisseur na een fase als deze twee of drie herhalingen, maar nu kwam er geen. Zes minuten later pas volgde een herhaling. Vanachter doel, vanwaar je niet echt kon zien wat er gebeurde. Dat verbaast me, want normaal gezien heeft de televisie meer middelen dan de mensen die in het busje zitten.”

Vanhaezebrouck gelooft niet meer in titel

Als Anderlecht vrijdagavond wint op het veld van Charleroi, kan het de achterstand op koploper Club Brugge verkleinen. “Maar ik wil het niet hebben over ‘druk zetten op Club Brugge’”, aldus Vanhaezebrouck.

“Zij hebben tien punten voor. Over druk zetten kan je pas praten bij een voorsprong van drie punten , niet bij tien punten. Wij moeten naar onszelf kijken en vechten om de overgebleven plaatsen. Ja, Club Brugge kan verliezen tegen AA Gent en daarna zelfs op Anderlecht. Maar zij gaan niet alle matchen verliezen he, en wij gaan ook niet alle matchen winnen. Net zoals ook AA Gent niet meer alles gaat winnen.”

