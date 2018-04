Dronken man nuchter genoeg om zich na ongeval in gracht voor de politie te verstoppen

Leuven -

Een 38-jarige dronken bestuurder heeft zich donderdagvoormiddag voor de politie in een gracht verstopt nadat hij met zijn auto in een bocht op de Wijgmaalsesteenweg in Leuven in de berm was beland. Toen de politie arriveerde, was de man verdwenen. Een voorbijganger maakte de agenten er echter attent op dat deze zich even verderop in een gracht bevond.