Dochter Sergej Skripal praat voor het eerst: “Ik word elke dag beter”

De Russische staatstelevisie Russia 1 heeft een telefoongesprek tussen Yulia Skripal en haar nicht uitgezonden. De echtheid van het gesprek is nog niet bevestigd, maar de Londense politie heeft ook voor het eerst een verklaring van Yulia Skripal voorgelezen.

De Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter liggen al een maand in een ziekenhuis in Salisbury na een aanval met zenuwgas waarvoor de Britse regering Rusland verantwoordelijk stelt. Yulia Skripal was sinds eind vorige maand aan de betere hand en de geruchten deden al de ronde dat ze ook haar spraakvermogen zou terughebben. De Russische staatstelevisie heeft nu een telefoongesprek uitgezonden dat donderdagochtend zou hebben plaatsgevonden tussen Yulia Skripal en haar nicht Viktoria.

Ondertussen heeft de Londense politie een schriftelijke verklaring van Yulia Skripal voorgelezen. Daarin staat dat ze een week geleden terug bij bewustzijn kwam en dat ze sindsdien elke dag beter wordt. Yulia Skripal bedankte de bewoners van Salisbury die haar de eerste hulp toedienden. “Ik ben dankbaar voor de bezorgdheid en de vele goede wensen die ik heb ontvangen. Ik wil veel mensen bedanken voor mijn herstel en in het bijzonder de mensen van Salisbury die mij en mijn vader hielpen toen we bewusteloos waren. Ik wil ook de personeelsleden van het Salisbury District Hospital bedanken voor hun goede verzorging en professionalisme.”

De Britse openbare omroep BBC maakte een transcriptie en vertaling van het gesprek tussen Yulia en haar nicht dat werd uitgezonden door de Russische televisie. Viktoria, de dochter van de overleden broer van Sergej Skripal heeft ondertussen een Brits visum gekregen met de hulp van de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt The Guardian.

Viktoria: Hallo?

Yulia: Hallo. Hoor je me ?

Viktoria: Ja, ik hoor je .

Yulia: Het is Yulia.

Viktoria: Oh, Yulia. jij bent het ! Ik herkende je stem maar ik verstond je niet. Ze hebben je een telefoon gegeven?

Yulia: Ja, ja.

Viktoria: Godzijdank! Yulia, is alles goed met je?

Yulia: Alles is ok.

Viktoria: Morgen ga ik een Brits visum aanvragen, ik kom je maandag bezoeken.

Yulia: Dat visum zal je nooit krijgen.

Viktoria: Dat dacht ik ook. Ach ja.

Yulia: Waarschijnlijk.

Viktoria: Als ik het visum krijg, moet je me laten weten of ik je kan bezoeken.

Yulia: Ik denk dat het beter is van niet. Het is zo’n gedoe op dit moment, we doen het later wel.

Viktoria: Ik weet het, ik weet er alles van.

Yulia: Later, we doen het allemaal later. Alles is ok, we zullen zien.

Viktoria: Is dit jouw telefoon?

Yulia: Het is een tijdelijke telefoon. Alles is ok, maar we zullen zien hoe het gaat en dan beslissen we later. Je weet hoe het er nu aan toe gaat hier. Alles is in orde, alles komt in orde, papa is aan het herstellen.

Viktoria: Ok! Is alles in orde met je vader?

Yulia: Alles is ok. Hij is aan het rusten nu. Onze gezondheid is goed, er is niets permanent beschadigd. Ik zal binnenkort het ziekenhuis uit kunnen. Alles is ok.

Viktoria: Kusjes, mijn konijn.

Yulia: Dag.