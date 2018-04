Belgen filmen spectaculaire val van 50 meter op gletsjer

Twee Belgische toeristen zijn tijdens een tocht over een gletsjer in Argentinië vijftig meter naar beneden gegleden. Beiden raakten gewond en wachten nu in Ushuaia om gerepatrieerd te worden. “We zijn aan veel erger ontsnapt”, klinkt het. Tijdens de tocht droeg één van hen een GoPro-camera die het hele incident gefilmd heeft.

Quentin (26) en Thibaut (27) zijn op rondreis door Zuid-Amerika. Afgelopen dinsdag gingen ze een tocht maken over een gletsjer in het Vicinguerragebeid, nabij het Lago Témpanos in zuiden van Argentinië. Hun gids was een ervaren Fransman die de regio goed kende.

Lees verder onder de video.

Kort na de middag ging het fout. “We weten niet goed hoe dit is kunnen gebeuren”, vertelt Thibaut aan Het Nieuwsblad. “De voet van onze gids is losgekomen. Omdat we met een touw aan elkaar hingen, zijn mee we meegezeuld. We zijn vijftig à zestig meter naar beneden gegleden. We schoven met een rotvaart over ijs en rotsen tot we in die barst in de gletsjer zijn gevallen. Die barst was vijf meter diep. Alles ging zo snel, we hebben niet echt tijd gehad om bang te zijn.”

Beide twintigers hebben twee uur moeten wachten op hulp.

Ontwrichte schouder

“Eens de adrenaline uitgewerkt was, hebben we de schade kunnen opmeten. De schouder van Quentin was ontwricht en mijn knieën deden verschrikkelijk pijn”, aldus Quentin. “Ik had ook veel pijn aan mijn borstkas. Ik zag dat ik bloedde, maar ik durfde niet goed kijken.”

De Franse gids is dan meteen naar beneden gespurt om hulp te halen. De twee twintigers zijn noodgedwongen ter plaatse gebleven. “Quentin kon niet bewegen met zijn ontwrichtte schouder, we hebben daar dan twee uur moeten wachten in de kou.” Gezien het slechte weer was een evacuatie per helikopter geen optie en moesten de mannen te voet naar beneden. Wat volgde waren zes langzame en pijnlijke uren, met een geïmproviseerde mitella voor de ontwrichtte schouder van Quentin schuifelden de twee mannen naar beneden. “De tocht duurde zo lang omdat Quentin ondersteund moest worden, terwijl ik en onze gids de weg vrijmaakten. Ook hadden we dikke pech met het weer, het was koud, het regende, sneeuwde en hagelde. Ook hing er een dikke mist, waardoor we bijna niets zagen.”

“Toen we aan de voet van de gletsjer stonden, waren we beiden onderkoeld. In het ziekenhuis hebben ze de schouder van Quentin terug in de kom gestoken. Hij had ook veel last aan zijn nek, maar na onderzoek bleken daar geen breuken te zijn, gelukkig. ”

Intussen stellen beide mannen het al veel beter, maar hun rondreis gaan ze moeten staken. “We zitten nu in Ushuaia en wachten op onze vlucht om gerepatrieerd te worden.”

“Eigenlijk heeft die barst ons gered”, vertelt Thibaut nog. “Anders waren we blijven glijden en had het veel erger kunnen aflopen.”

Thibaut en Quentin.