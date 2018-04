Red Flames en Eva Mouton steunen vrouwenrechten met exclusieve draagtas

Onze Belgian Red Flames verdedigen niet alleen hun eigen doel, maar ze verdedigen ook de vrouwenrechten. Sinds 2016 steunen ze het ‘Girls Fund’ van de ngo Plan International. Illustratrice en cartoonist Eva Mouton maakte een tekening voor totebags. Die katoenen draagtassen worden vrijdag tijdens de match tegen Portugal exclusief verkocht, dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De opbrengst gaat naar het Plan International-project dat de Flames steunen in Benin. Het project pakt kindhuwelijken en tienerzwangerschappen aan. Voetbal speelt daarbij een grote rol. Trainingen zijn gekoppeld aan workshops waar meisjes informatie krijgen en vrijuit leren praten. Op het veld groeit hun zelfvertrouwen, wat essentieel is om ‘nee’ te kunnen zeggen en om zelf beslissingen te nemen over hun leven en lichaam.

“Dat wou ik tonen in mijn tekening”, zegt Eva Mouton op de site van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. “Voetbal gaat over zelfvertrouwen, teamwork en samen achter de bal aangaan. Een team dat goed samenwerkt, bereikt de top en het doel. Ik heb Red Flames en meisjes uit Benin gemengd. Samen beklimmen ze al voetballend de trap die staat voor empowerment, zelfvertrouwen en het bereiken van gelijke rechten. Je ziet dat het gaat over gelijkwaardigheid bij de meisjes vooraan op de tas. Het plezier van in een team te zitten spat ervan af.”

De Belgische Red Flames gaven ook zelf advies voor het ontwerp. Ze stonden erop dat er meisjes van de ploeg uit Benin op de tas zouden worden afgebeeld. De ideeën voor de tekstballonnen kwamen van hen.

Julie Biesmans reageerde ook bij de KBVB: “De totebag is super! We hopen alvast dat veel supporters er eentje kopen om het meisjesvoetbalproject in Benin te steunen. Ons team wil zich 100% inzetten voor vrouwenrechten.”

De keuze voor Eva Mouton als ontwerpster was logisch. Ze reisde eerder al met Plan International naar Zambia en Niger. De match van de Red Flames tegen Portugal is vrijdag om 19u30 in Leuven.