Waarom dit toeristische eiland zes maanden verboden toegang is voor toeristen

Parelwitte zandstranden en tal van luxeresorts om helemaal tot rust te komen. Dat zijn de aantrekkingspolen die elk jaar minstens twee miljoen toeristen naar Boracay lokken. Vanaf 26 april wordt het Filipijnse vakantie-eiland echter zes maanden gesloten. De reden? Het idyllische eiland is door alle rotzooi veranderd in “een beerput”, aldus president Rodrigo Duterte.

Boracay, 310 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila, is zonder twijfel het bekendste vakantie-eiland van de Filipijnen. Vorig jaar werd het nog door het Conde Nast Traveller-magazine verkozen tot “beste eiland ter wereld”. Boracay werd met de jaren een steeds populairdere bestemming, wat het afgelopen decennium leidde tot een wildgroei aan hotels en accommodaties voor toeristen.

“Beerput”

Hoewel de populariteit heel wat inkomsten voor de regio oplevert, is er ook een keerzijde. Volgens president Rodrigo Duterte - bij ons vooral bekend om zijn omstreden, nietsontziende ‘war on drugs’ - is Boracay veranderd in een beerput. Hij verwijt de hotels, de restaurants en andere toeristische zaakjes dat ze hun rotzooi niet opruimen. “Al het afval komt via de riolering in het zeewater terecht”, aldus Duterte afgelopen februari. De situatie was volgens de president zelfs zo erg dat Boracay “een milieuramp” kon worden als er niet snel opgetreden werd.

Duterte voegde deze week daad bij woord en kondigde aan dat Boracay binnen drie weken voor zes maanden gesloten wordt voor alle toeristen. Dat houdt onder meer in dat de vluchten en ferrytochten richting het eiland geschorst zullen worden en dat de stranden verboden terrein worden. “Indien nodig zullen we zelfs agenten laten patrouilleren”, zei Jonas Leones, onderminister van Milieu, vorige maand nog. “Er is een harde hand nodig om Boracay te herstellen in zijn voormalige glorie.”

Economische ramp

Een grote schoonmaak van zes maanden zal het eiland goed doen, maar betekent een ramp voor de plaatselijke hotels en zaakvoerders. Boracay telt meer dan 500 hotels, die in totaal meer dan 17.000 mensen tewerkstellen, en nog eens 11.000 arbeiders zijn bezig met de constructie van nieuwe projecten. De toeristische bedrijfjes op het eiland, eveneens een 500-tal, waren vorig jaar alleen goed voor een gezamenlijke omzet van net geen 880 miljoen euro.

De beslissing van Duterte om het eiland volledig te sluiten, stoot dan ook op veel protest. “Het is oneerlijk dat iedereen moet boeten voor de vervuilers”, zegt Pia Miraflores van de Boracay Foundation. “Zelfs nu al, nog voor de sluiting van kracht is, merken we al een terugval. De lokale gidsen klagen nu al over het gebrek aan gasten. Wat gaat dat binnen een paar weken zijn...?”

Harry Roque, woordvoerder van president Duterte, heeft beloofd dat er tijdens de zes maanden “noodfondsen” vrijgemaakt zullen worden voor getroffen bedrijven en werknemers. Om hoeveel geld dat gaat, en of dat zal volstaan ter compensatie, is niet bekend.