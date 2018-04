Omgevallen torenkraan zet buurt in Leuvense Vaartkom zonder gas en elektriciteit

Leuven - Bij bouwwerken aan het Engels Plein in Leuven is omstreeks 15.25 uur een torenkraan omver gevallen. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Vorige maand overleed in dezelfde buurt nog een arbeider bij werken.

Om de kraan die omgevallen is te kunnen rechttrekken hebben hebben technici van Eandis volgens woordvoerder Jean-Pierre Blomme de gas- en elektriciteitstoevoer via een middenspanningskabel moeten uitschakelen. Hierdoor heeft de omgeving momenteel geen stroom.

De materiële schade bleef beperkt tot een bestelwagen van de betrokken firma. Er was ook geen gevaar voor de buurt noch verkeershinder.

Hoeveel gezinnen er momenteel geen elektriciteit hebben is onduidelijk. Blomme vermoedt dat het redelijk beperkt is. Hoe lang ze zonder stroom zitten is niet duidelijk.