100 jobs bedreigd door sluiting van distributiecentrum Teleflex Medical

Tongeren - Teleflex Medical wil zijn Europese distributiecentrum in Tongeren sluiten: daardoor verdwijnen zo’n 100 arbeidsplaatsen. Dat meldt de socialistische vakbond BTB donderdag.

Op een bijzondere ondernemingsraad werden de vakbonden ingelicht over de geplande sluiting van het Europese distributiecentrum van Teleflex Medical in Tongeren. Daardoor zullen volgens de Belgische TransportBond 20 bedienden en 76 arbeiders op 1 oktober hun job verliezen.

Volgens de vakbond zal Teleflex Medical zijn activiteiten consolideren in Frankfurt, waarbij het beroep doet op de externe firma Rhenus Logistics.

Teleflex Medical maakt deel uit van Teleflex Incorporated, dat gespecialiseerd is in onder meer medische apparatuur, luchtvaart en commerciële markten. Teleflex stelt wereldwijd ruim 14.000 mensen tewerk in 120 verschillende landen.