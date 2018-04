Al meer dan 40 Congolese vluchtelingen bezweken aan cholera in Oeganda

Meer dan 40 Congolese vluchtelingen die hun toevlucht hadden gezocht in kampen in Oeganda, zijn sinds midden februari bezweken aan cholera. Dat meldt het Rode Kruis donderdag. De Congolezen waren het geweld in het oosten van het land ontvlucht.

De dodentol in de vluchtelingenkampen Kyangwali en Kyaka II is volgens het Internationale Rode Kruis te wijten aan de ontoereikende hygiëne, “waaronder een slechte toegang tot veilig en proper water”. Voor de vluchtelingen in het kamp is de toegang tot proper water en tot geschikt sanitair “een van de dringendste noden”.

“Meer dan 2.000 mensen met cholera worden nog altijd behandeld”, aldus nog het Rode Kruis. Omdat sommige vluchtelingen tijdens hun vlucht al cholera oplopen, vreest het Rode Kruis dat dat cijfer nog verder zal stijgen. De gezondheidscentra in deze overvolkte kampen worden onder de voet gelopen door patiënten, niet alleen voor cholera, maar ook voor malaria en andere infectieziektes.

Sinds begin dit jaar zijn al bijna 70.000 Congolese vluchtelingen aangekomen in Oeganda, schat het Rode Kruis. Onder hen 80 pct vrouwen en kinderen van wie velen “in slechte gezondheid”. De meesten van hen steken het Albertmeer over om tot in Oeganda te raken. Sinds 2007 leek de kalmte teruggekeerd in Ituri, in het noordoosten van het land, maar eind vorig jaar flakkerde het geweld weer op. Het geweld begon met confrontaties tussen jongeren van de Hema- en Lendu-etnieën, maar is intussen al veel verder geëscaleerd.

Vluchtelingen die eind februari Thijs Van Laer, een Belgische onderzoeker van het International Refugee Rights Initiative, te woord stonden, verbaasden zich over de plotse aanvallen op hun dorpen en konden niet uitleggen waardoor het geweld geëscaleerd was. Nog volgens die vluchtelingen, en het lokale middenveld, is er echter meer aan de hand dan louter etnische conflicten. Van Laers contacten vermoedden politieke motieven achter het gebrek aan capaciteit - of de wil - van de Congolese veiligheidsdiensten om tussenbeide te komen en de burgerbevolking te beschermen. Weken terug al zei de voorzitter van de kiescommissie dat het geweld in Ituri een negatieve impact kan hebben op de organisatie van de langverwachte verkiezingen. Die staan nu gepland voor 23 december.

Het conflict in Ituri is maar een van de vele uitbarstingen van geweld in het uitgestrekte Congo. Ook uit de zuidelijker gelegen provincie Noord-Kivu vluchten duizenden mensen naar Oeganda.