Duitse moeder die twee pasgeboren kinderen vermoordde en tien jaar in vriezer bewaarde krijgt 9,5 jaar cel

Een rechtbank in de Duitse stad Halle heeft een 46-jarige vrouw veroordeeld tot 9,5 jaar cel. Ze werd schuldig bevonden aan de moord op haar twee pasgeboren kinderen. Bovendien bewaarde ze de lijkjes meer dan een decennium lang in de diepvriezer.

Volgens de openbaar aanklager plaatste de vrouw, die kampte met familiale problemen en schulden had, haar eigen belang boven dat van haar kinderen. De vrouw bekende dat ze in 2004 en 2008 in het geheim beviel van respectievelijk een meisje en een jongen. De baby’s, die gezond ter wereld kwamen, kwamen om het leven door verstikking. De lijkjes werden in plastic zakken gestoken en vervolgens in de diepvriezer bewaard.

Psychiaters achtten de vrouw toerekeningsvatbaar. Haar advocaten stelden dat ze meende dat ze geen andere keuze had en onder druk werd gezet door haar voormalige vriend, die geen kinderen meer wilde. Het paar had al twee kinderen.