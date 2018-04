Belgen getroffen door Cambridge Analytica kunnen klacht indienen bij Privacycommissie

Brussel - Belgen die menen dat hun persoonsgegevens doorgespeeld werden aan Cambridge Analytica kunnen een klacht indienen bij de Privacycommissie. “De Britse ICO is nu aan zet, maar de klachten kunnen worden meegenomen in het internationale onderzoek hierover”, aldus de Privacycommissie donderdag in een persbericht. Woensdag raakte bekend dat mogelijk meer dan 60.000 Belgen betrokken zijn bij het privacyschandaal rond Facebook.

Belgen die betrokken zijn kunnen bij de Privacycommissie een klacht indienen, of kunnen bij Facebook en Cambridge Analytica zelf terecht om hun gegevens te laten wissen. “Een klacht indienen bij de Privacycommissie kan altijd. Wij zullen klachten over Facebook bundelen en doorgeven”, zegt woordvoerster Sarah Boulerhcha. “Elke autoriteit kan apart een onderzoek starten, maar wij bevoorrechten een Europese aanpak. Samen staan we sterker.”

Het onderzoek over de precieze omvang van de datavergaring is in handen van het Britse Information Commissioner’s Office (ICO). Die zal op dinsdag 10 april een eerste verslag uitbrengen over het onderzoek tijdens de plenaire vergadering van de Groep gegevensbescherming Artikel 29, waarin de verschillende Europese toezichthoudende autoriteiten vertegenwoordigd zijn.

Databedrijf Cambridge Analytica verzamelde wereldwijd de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers, onder wie mogelijk ook 60.957 Belgen. De gegevens werden verzameld via de applicatie “thisisyourdigitallife”, die ook door acht Belgen werd geïnstalleerd. De geoogste data zouden niet beperkt zijn tot gegevens van de personen die zelf de applicatie in kwestie hadden geïnstalleerd, maar ook gegevens met betrekking tot hun “vrienden” op Facebook.

Facebookgebruikers kunnen vanaf 9 april via een link die bovenaan de newsfeed zal verschijnen, opzoeken of hun gegevens doorgegeven werden. Daarnaast zal de Privacycommissie de betrokkenen op de hoogte brengen als uit het Europees onderzoek meer informatie komt.