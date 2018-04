Beroemde rapper: “Presidentschap van Trump is een goeie zaak”

Dat de Amerikaanse rapper Jay-Z beste maatjes is met gewezen president Barack Obama, weet u wellicht. Dat hij geen fan is van de nieuwe president Donald Trump is dan ook geen verrassing. “Maar het presidentschap van Trump heeft wel één voordeel gehad”, zegt hij.

Jay-Z is een van de grootste namen in de Amerikaanse rapwereld. Dat heeft hij naast zijn muziek ook te danken aan het feit dat hij getrouwd is met die andere wereldster, Beyoncé. Als zwarte rapper met een mening had de vorige Amerikaanse president, Barack Obama, niets dan lof voor Jay-Z. Meer zelfs: de rapper en Beyoncé werden geregeld uitgenodigd op feestjes in het Witte Huis.

Met de nieuwe inwoner van het Witte Huis botert het minder goed. Zijn verzet tegen Donald Trump was aanvankelijk nog stil, maar de jongste maanden is Jay-Z een versnelling hoger geschakeld. Zo noemde hij Trump een “grap” en “een niet bijzonder gesofisticeerd man”, naast nog wat lelijke dingen.

Net daarom is het zo verbazingwekkend dat hij in het Netflix-programma van David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction, zegt dat het presidentschap van Trump een “heel goeie zaak” is. “Maar wel slechts om één reden”, aldus Jay-Z in de teaser van het programma. “Hij brengt mensen ertoe om meer te praten, samen te komen en te werken.”

“Trump brengt een lelijke kant van Amerika naar boven waarvan iedereen dacht dat hij verdwenen was”, aldus Jay-Z. “Maar hij is er nog en we moeten er iets aan doen.”