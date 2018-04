Dirk Kuijt wordt nieuwe trainer U19 Feyenoord

Oud-speler Dirk Kuijt gaat komend seizoen aan de slag als coach van de U19 van Feyenoord. De voormalige aanvoerder van de regerende landskampioen is dit seizoen werkzaam als assistent-trainer bij Quick Boys. Hij volgt momenteel de trainerscursus UEFA A. De ex-international krijgt bij het hoogste elftal van de Feyenoord Academy assistentie van Cor Adriaanse, de huidige coach van het Rotterdamse talententeam.

De 37-jarige Kuijt kijkt uit naar zijn nieuwe baan. “Dit seizoen heb ik aan de hand van technisch directeur Martin van Geel de club van de andere kant leren kennen. Ik heb me verdiept in de jeugdopleiding, een belangrijke levensader van de club. Ik heb met alle trainers gesproken om hen en hun werkwijze beter te leren kennen. Er waren meerdere opties en bij het coachen van de jongens tot 19 jaar had ik, in samenwerking met Cor Adriaanse, direct het beste gevoel.”

Kuijt speelt op 27 mei eerst nog zijn officiële afscheidswedstrijd in De Kuip. De opbrengst van de zogenoemde Dirk Kuijt Testimonial gaat naar drie goede doelen.

(belga)