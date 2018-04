China stapt naar Wereldhandelsorganisatie tegen Amerikaanse heffingen

Xiangchen Zhang, de Chinese ambassadeur in het WTO. Foto: REUTERS

China heeft officieel een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de importheffingen die de Verenigde Staten het land hebben opgelegd. Volgens China druisen de maatregelen in tegen de algemene regels over tarieven en handel, zo meldt de WTO.

De Amerikaanse regering maakte eerder bekend op meer dan 1.300 Chinese producten extra heffingen te gaan opleggen. Peking kondigde al aan daarover zijn beklag te zullen doen bij de wereldhandelsorganisatie. In een reactie op de Amerikaanse maatregelen, werden door China ook importheffingen op producten uit de VS aangekondigd. Ook hiervoor had de Chinese overheid al gewaarschuwd.

Volgens de WTO is het eerst aan de landen zelf om het geschil uit de wereld te helpen. Daarvoor krijgen ze zestig dagen de tijd. Als er dan geen oplossing is, dan kan de klager de hulp inroepen van een speciaal panel van de WTO.