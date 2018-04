Aan dit kroonjuweel hangt een onwaarschijnlijke geschiedenis. En een prijskaartje om van te duizelen

“Dit maak je maar een keer in je leven mee”, zei de directeur van Sotheby’s deze week bij de voorstelling van een diamantenveiling. Het was geen promopraatje maar bittere ernst toen hij de verkoop van de Farnese Blue aankondigde. Een koninklijke edelsteen die al 100 jaar spoorloos is en waaraan 300 jaar woelige Europese geschiedenis plakt. Waar die opdook, wankelde een Rijk.