Italiaanse scheidsrechtersbaas met de dood bedreigd

Scheidsrechter Nicola Rizzoli is een van de bedreigden. Foto: AP

Drie officials van het Italiaanse scheidsrechtersdepartement (AIA) hebben een enveloppe met kogels ontvangen. Dat zei scheidsrechtersbaas Marcello Nicchi donderdag op een persconferentie. Het parket stelde een onderzoek in. Alles wijst op een campagne tegen de videoref, die dit seizoen zijn intrede deed in de Italiaanse Serie A.

De enveloppe was gericht aan Nicchi, zijn rechterhand Narciso Pisacreta en Nicola Rizzoli, die de scheidsrechters aanduidt. Tien dagen geleden kwamen de kogels toe op het hoofdkwartier van AIA in Rome.

Vermoedelijk gaat het om een actie tegen de scheidsrechters en dan vooral de videorefs. Net als in ons land maakten zij dit seizoen hun debuut in de Serie A. Binnenkort kan de Video Assistant Referee (VAR) ook ingrijpen op het WK in Rusland.

Volgens Nicchi is er in Italië al langer een probleem met geweld tegen scheidsrechters. “Zo’n 300 refs zijn aangevallen, van wie 100 zware blessures opliepen. Enkelingen moesten langere tijd in het ziekenhuis blijven.” Het scheidsrechtersdepartement AIA legde klacht neer tegen een journalist die supporters zou hebben aangespoord om op scheidsrechters te schieten. .

(belga)