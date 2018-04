Vlaming leeft al maand ondergedoken nadat hij 22 doden op zijn geweten kreeg

Vlaming Peter Van Geit (46) leeft al bijna een maand onder­gedoken in India. De politie zoekt hem omdat hij verantwoordelijk wordt geacht voor 22 doden bij grote bosbranden in de heuvels van Kurangani. Van Geit is de stichter van een vereniging die daar trektochten organiseert. De lokale autoriteiten beschuldigen hem ervan dat hij de wandelaars onnodig in gevaar heeft gebracht. Zelf ontkent de man alle aantijgingen.