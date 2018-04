Kris Peeters betreurt “rondje zwartepieten” over Antwerpse drugsproblematiek

Antwerpen - Vicepremier Kris Peeters (CD&V) betreurt dat de aanpak van de drugsproblematiek in Antwerpen “verzandt in een rondje zwartepieten”. “Er is geen enkel bewijs dat de huidige problemen iets met het gedoogbeleid voor cannabis te maken hebben”, aldus Peeters, lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, donderdagavond op de verklaringen van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De Wever had woensdagavond op de Nederlandse televisie gezegd dat Nederland “een erfschuld” heeft aan Europa omdat de cocaïnehandel zich verplaatst van Rotterdam naar havens zoals Antwerpen. Dat vindt Peeters “zwaar overtrokken”, zoals hij het verwoordde in het VRT-programma ‘Terzake’. “Hoe zeer cannabis ook een probleem is, het is contraproductief om dit op één hoop te gooien met het huidige cocaïne-gerelateerde geweld”, stelt hij in een mededeling.

Peeters pleit voor meer samenwerking met Nederland en roept op om een aantal van de Nederlandse oplossingen ook in Antwerpen op te nemen, “in plaats van met de vinger te wijzen”. De Antwerpse CD&V-lijsttrekker wijst er onder meer op dat de Nederlanders enkele jaren geleden zware beveiligings- en controlemaatregelen hebben genomen in de haven van Rotterdam.

Daarnaast moet de portefeuille van criminele organisaties geviseerd worden, aldus Peeters. Zo heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deze week in Marokko een akkoord gesloten om beter samen te werken rond inbeslagnames en verbeurdverklaringen. Ook prijst Peeters het voorstel van zijn partijgenoot om naar analogie met Nederland een integriteitsbureau op te richten dat lokale besturen ondersteunt bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Het is een manier om dekmantels voor witwaspraktijken te detecteren.