Argenta vraagt klanten om bankgegevens door te mailen, privacy-experts geloven hun ogen niet

De IT-problemen bij Argenta zijn nog altijd niet opgelost. De bank meldt in een persbericht dat het zijn internetbankieren vanavond dan toch niet opnieuw openzet. Klanten die dringende overschrijvingen moesten uitvoeren, werd gevraagd om alle gegevens op mail te zetten - tot ontzetting van sommige klanten en privacy-experts.

LEES OOK. Problemen bij Argenta nog niet van de baan: internetbankieren toch nog niet opgestart

“Wat als ik een overschrijving wil uitvoeren en niet in mijn Argenta-kantoor geraak?”, was één van de vragen die op de tijdelijke landingspagina van Argenta beantwoord werden. De oplossing: een e-mail sturen naar het algemene mailadres info@argenta.be met als onderwerp ‘dringende overschrijving’ en verder alle identificatiegegevens, en in een bijlage de gegevens van de - gehandtekende - overschrijving. “Te gek voor woorden”, reageert ICT-jurist Matthias Dobbelaere van deJuristen op Twitter. “E-mail is bijzonder onveilig en kwetsbaar. De stelregel voor alle financiële diensten is dat men nooit via e-mail gevoelige gegevens opvraagt.”

“Dit vraagt toch om problemen?”, treedt expert digital marketing Stefaan Vermeulen bij.

Dit is te gek voor woorden. Argenta-klanten: doe dit niet vooral *niet*. Je weet nooit waar je data uiteindelijk terechtkomt. https://t.co/X6aetD2gQg — Matthias Dobbelaere (@deJuristen) 5 april 2018

Waar kon ik weer snel iemand zijn gegevens terugvinden een een email adres aanmaken? #argenta pic.twitter.com/CRjhpyW5De — Serge van Ginderachter (@svg) 5 april 2018

Argenta verdedigde zich eerst door te stellen dat de bank “waakzaam blijft” en elke overschrijving telefonisch verifieert, maar haalde de omstreden methode in de loop van donderdag offline. Klanten moeten nu het contact center van Argenta contacteren tussen 8.30 uur tot 20.30 als ze dringende overschrijvingen wensen uit te voeren. Intussen liet de woordvoerster van Argenta weten dat 120 ICT-ers zijn ingezet om het probleem aan te pakken.