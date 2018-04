Deze Vlaming verzamelde alles over de dashond, tot hij zijn toekomstige vrouw ontmoette

Het eerste teckelmuseum ter wereld in het Duitse Passau is voor drie vierde gevuld met de collectie van de Vlaming Chris Sterckx. De man verzamelde in een kwarteeuw meer dan 4.000 stukken die van ver of van dicht iets te maken hebben met de dashond. Een andere passie, die voor zijn aanstaande ­Conny, doet hem nu scheiden van zijn geliefde collectie. “Mijn ver­zameling in bananendozen, daar had niemand iets aan. Dan kon ik ze beter schenken aan het teckelmuseum.”