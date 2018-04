Partij Islam doet mee aan komende gemeenteraadsverkiezingen: “Ons strijdpunt? Mannen en vrouwen apart op de bus”

In Vlaanderen komt de partij voorlopig niet van de grond. Maar in Brussel en Wallonië presenteert Islam zich bij de volgende verkiezingen al in minstens 28 gemeenten aan de kiezer. De ultieme doelstelling: een honderd procent islamitische staat. “Al bedoelen we daar niet mee dat we bijvoorbeeld de hoofddoek willen verplichten”, zegt het Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had Islam één kandidaat in Molenbeek en één in Anderlecht. Maar die raakten wel allebei verkozen. De twee kandidaten in Brussel haalden het niet. “Straks is het ...