Jonge vader schuldig aan dood van marktkramer op Ducati

Tremelo / Begijnendijk - Jeroen M. uit Tremelo is in eerste aanleg schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag op motorrijder Sam Verduyckt uit Begijnendijk. De marktkramer stierf in de zomer van 2016 na een aanrijding in Tremelo. M. kreeg 3,5 maanden rijverbod.

Marktkramer Sam Verduyckt was op 18 juli 2016 om 17.50 uur met zijn motorfiets Ducati vanuit Tremelo op weg naar Baal. Op de Baalsebaan, ter hoogte van de Van Espenstraat, sloeg het noodlot toe. Zonder een remspoor na te laten, reed Sam met een snelheid van 101 km per uur tegen de rechterflank van een Volkswagen Golf die vanuit de Baalsebaan de straat links indraaide. Sam kwam zwaar ten val. Hij was aanvankelijk nog bij bewustzijn, maar zijn toestand verslechterde snel. Veertig minuten na het ongeval overleed hij.

Automobilist Jeroen M., die samen met zijn twee kinderen op pad was, draait nu op voor het ongeval. Volgens de politierechter werd de man niet compleet verrast, ondanks dat Verduyckt te snel reed. Op de plaats van het ongeval is 70 km per uur toegelaten. “Op het moment dat de Volkswagen afsloeg, was de motor op 38,85 meter genaderd. Volgens de gerechtsdeskundige is die afstand onvoldoende om zelfs met een snelheid van 70 km per uur tot stilstand te komen”, aldus de politierechter. M. miskende zijn voorrang en had het slachtoffer moeten opmerken. “De getuige die achter automobilist M. reed, had de motor wel opgemerkt”, gaf het parket een maand geleden nog te verstaan.

Na het ongeval had M. geruchten opgevangen dat Sam onder invloed op zijn Ducati zat. Om hierover duidelijkheid te scheppen, had M. een toxicologisch onderzoek gevraagd, maar hier gaat de rechter niet op in. “Uit het dossier komen geen elementen naar voren waaruit zou blijken dat het ongeval te wijten is aan het feit dat het slachtoffer onder invloed zou hebben gereden. Er zijn geen elementen in het dossier die aanwijzen dat het slachtoffer zwalpte over de rijbaan, dat hij de motorfiets niet goed in de hand had en dat hij ander gedrag vertoonde dat wijst op het rijden onder invloed”, aldus de politierechter.

Eerder al veroordeeld

Voor de opeenvolgende aanklachten is Jeroen M. nu veroordeeld tot drie maanden cel, met uitstel voor een periode van drie jaar, 3,5 maanden rijverbod, 600 euro boete en het hernemen van de vier examens. Dat hij ook iets meer dan de toegelaten hoeveelheid alcohol had gedronken, komt hem op een bijkomend rijverbod van 15 dagen en 1.200 euro boete te staan, waarvan de helft met uitstel voor een periode van drie jaar. Eerder werd M. al veroordeeld voor het negeren van een rood licht.