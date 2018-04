Beerschot Wilrijk neemt afscheid van centrale verdediger die flirt met KV Mechelen

Arjan Swinkels verlaat het Kiel. Dat liet de Antwerpse fusieclub weten via de website van de club. De 33-jarige centrale verdediger is in gesprek met KV Mechelen.

Swinkels kwam in 2016 transfervrij over van het Nederlandse Roda JC. De Nederlander had daarvoor ook al drie seizoen voor Lierse gespeeld. Aan het avontuur bij Beerschot Wilrijk komt nu dus ook een einde. ‘Het contract van Arjan Swinkels loopt af op het einde van dit seizoen. KFCO Beerschot Wilrijk deed de 33-jarige Nederlandse verdediger onlangs een voorstel voor een verlenging van zijn verbintenis met één seizoen. Beide partijen zaten echter niet op dezelfde golflengte qua duurtijd en condities. Daarop werden de onderhandelingen stopgezet’, aldus het bericht op de website van de club.

“Ik kijk terug op twee mooie seizoenen bij KFCO Beerschot Wilrijk en heb veel respect voor deze club”, aldus Swinkels in hetzelfde bericht.

De Nederlander voerde de voorbije dagen gesprekken met degradant KV Mechelen. De Mechelaars spelen volgend jaar in 1B, net als Beerschot Wilrijk.