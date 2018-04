Plusouders: ze helpen mee opvoeden, maar hebben niets te zeggen

Elke stiefouder kent het wel. Ze steken veel tijd en moeite in de ­opvoeding van hun pluskinderen, maar als het er echt toe doet, dan hebben ze niets te zeggen. Als hun pluskind ziek is of als het gaat over studiekeuzes. Daar wil Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) verandering in brengen. “Voor de kinderen”, zegt ze, “want er zijn er veel die opgroeien in nieuw samengestelde gezinnen.”

Minstens één op de vijf van alle Vlaamse kinderen heeft gescheiden ouders. En dat aantal neemt elk jaar toe. ­Velen daarvan hebben een plusvader of -moeder, die een steentje bijdraagt in de ­opvoeding. Maar de wetgeving is niet mee met haar tijd.

Want die plusouders hebben juridisch gezien niets te zeggen over die opvoeding. Als hun kind bijvoorbeeld heel ziek wordt en zo snel mogelijk onder het mes moet, dan kan de plusouder daar geen toestemming voor geven. ­Enkel de biologische ouders kunnen zo’n beslissing ­nemen. En leerkrachten ­mogen plusouders niet zo maar het rapport van hun stiefkinderen meegeven.

Kan niet, zegt Kamerlid ­Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), die een wetsvoorstel klaar heeft om daar een mouw aan te passen. Naar Duits model wil ze plus­ouders een beperkt beslissingsrecht geven. “Over de opvoeding, de zorg, de ­bescherming en de opleiding van het kind moeten die mensen iets te zeggen hebben.”

Niet voor elk nieuw lief

Dat wil niet zeggen dat elk nieuw lief direct iets te zeggen heeft over de opvoeding van een kind. De relatie moet minstens twee jaar aan de gang zijn en de plusouder moet zeker al een jaar mee instaan voor de opvoeding voor hij of zij inspraak krijgt. De gescheiden partner moet zijn toestemming geven. Als dat niet mogelijk is, dan moet de familierechtbank oor­delen.

CD&V is al langer bezig met de problematiek. Kamerlid Sonja Becq (CD&V) diende in het begin van de legislatuur al een wetsvoorstel in. Zij heeft het over “zorgouderschap”. “Blij om te horen dat er nog mensen mee bezig zijn”, zegt ze. “Dan komt er misschien schot in de zaak.” En minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een studie besteld bij de UHasselt over de rechten van plus­ouders en groot­ouders. In mei zou die er moeten zijn.

Plusmama Lauranne: “Vreselijk frustrerend”

Lauranne Mertens (25) uit Zaffelare is plusmama van ­Sean (7) en Helena (11). Eén weekend per twee ziet ze de kinderen van haar vriend. “Beiden hebben een andere mama en dus andere regels. Gemakkelijk is dat niet. Als plusmama heb je niets te zeggen. Over hun studie bijvoorbeeld beslissen hun moeders. Gelukkig is de liefde die je van de kinderen krijgt onbeschrijfelijk.”

Lauranne komt zelf uit een gescheiden gezin. “Als ik nu kijk naar mijn vriend, dan besef ik waarom mijn vader zo vaak frustraties had.” Ze is zwanger van haar eerste kindje. “Ik verlang naar de dag dat ik zelf mag ­beslissen wat wel en niet goed is voor een kind.”