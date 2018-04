Limburger (39) in Nederland betrapt met 1,5 kilo marihuana

Dilsen-Stokkem -

De Koninklijke Marechaussee in Nederland heeft woensdagmiddag in het Nederlands-Limburgse Geleen een 39-jarige man uit Dilsen-Stokkem opgepakt met anderhalve kilo marihuana. De man had ook een geldsom van 3.400 euro in een van zijn sokken steken. Dat maakte de Marechaussee donderdag bekend.