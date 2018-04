Kevin De Bruyne zei nee tegen PSG en Bayern München en geef hem eens ongelijk

Kevin De Bruyne koos in 2015 Manchester City boven Wolfsburg, PSG en Bayern München. Zijn reden: “Ik dacht dat de spelstijl van City mij beter zou liggen”. En geef hem eens ongelijk. De Belg werd onder Pep Guardiola onmisbaar voor de Citizens en was dit seizoen, alle wedstrijden meegerekend, al goed voor 11 doelpunten en 20 assists.

De 26-jarige Belg die zijn jeugdjaren bij Racing Genk doorliep, ging in 2012 naar Chelsea voor 8 miljoen euro. In 2014 nam Vfl Wolfsburg hem over vooor 22 miljoen euro. Een jaar later betaalde Manchester City grof geld voor de Belg, zo’n 76 miljoen euro.

De Belg vertelde in een gesprek met The Premier League Show dat ook andere clubs in 2015 in zijn mouw trokken. “Ik kon naar München, PSG of blijven bij Wolfsburg. Maar ik dacht dat de het type voetbal van City me het beste zou liggen.” En De Bruyne maakte achteraf gezien de juiste keuze.

Onmisbaar

Momenteel is hij, met vijftien assists en zeven goals in 31 wedstrijden, de assistenkoning in de Premier League. In de Champions League was hij dit seizoen al goed voor vier goals en één assist. Aan de zijde van Pep Guardiola groeide de Belg uit tot een onmisbare factor als draaischijf van de ploeg. Als City zaterdag kampioen wordt tegen stadsrivaal Machester United mag het De Bruyne dankbaar zijn.

“Het zou ons helpen als we winnen tegen United, dat is misschien beter voor de toekomst. De fans zullen elkaar uitdagen, dat is hoe het gaat. Voor hen is dat belangrijk”, zei de Rode Duivel over die wedstrijd in The Premier League Show. De wedstrijd start om 18u30. Woensdag verloren de Citizens wel nog in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League van Liverpool met 3-0.

De Bruyne is voorlopig nog steeds de duurste aankoop aller tijden van Manchester City. Hij blijft Raheem Sterling (62,5 miljoen euro) en Aymeric Laporte (65 miljoen euro) voor.