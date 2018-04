Minister Weyts is het beu en dreigt met rechtszaak tegen Airbnb: “Ik ga zorgen dat ze de regels volgen”

Wie zijn huis of appartement verhuurt via Airbnb, hoeft geen controles te vrezen van Toerisme Vlaanderen. Omdat Airbnb halsstarrig weigert gegevens van verhuurders door te geven, kan Vlaanderen geen steek­proeven uitvoeren. Minister Weyts dreigt met een rechtszaak.

Wie af en toe zijn huis of appartement verhuurt via Airbnb om een centje bij te verdienen, kan dat niet zomaar. Je moet het melden bij Toerisme Vlaanderen, en je moet onder meer een brandveiligheidsattest, een plan met nooduitgangen en brandinstructies in vier talen kunnen voorleggen én een ver­zekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Tot zover de theorie. De realiteit is dat er totaal niet wordt gecontroleerd. Dat geeft minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) ook toe.

“We willen via steekproeven controles uitvoeren”, zegt Weyts. “Maar daarvoor moeten we een zicht krijgen op alle Airbnb-gebruikers in Vlaanderen. Op dit moment weigert Airbnb om die gegevens te delen met de Vlaamse overheid.”

En dus gaan sinds vorig jaar controleurs alleen langs als er een klacht is, of bij “twijfel”. “In totaal zijn al zo’n twintig controles uitgevoerd”, zegt Weyts.

Een verwaarloosbaar aantal, als je weet dat meer dan zesduizend Vlamingen een pand verhuren via Airbnb. Het aantal Airbnb-overnachtingen in Vlaanderen stijgt ook sneller dan in Brussel of Wallonië, liet Airbnb eind ­vorig jaar zelf al weten. Gemiddeld brengt die verhuur de Vlaamse Airbnb-verhuurder zo’n 2.800 euro per jaar op.

Weyts drong eerder al aan bij Airbnb om een lijst van gebruikers te krijgen. Maar het verhuurplatform blijft daar dus consequent doof voor, en dat is de minister beu. “We staan op een kruispunt”, zegt hij. “Ofwel kantelt Airbnb volledig naar de witte zone, ofwel naar de zwarte. Ik ga de druk verhogen en alle juridische inspanningen leveren om te zorgen dat ze de Vlaamse regels volgen.”

Geen sprake van

Bij Airbnb zelf was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar, maar het bedrijf herhaalt al maanden dat er geen sprake kan zijn van het doorgeven van een lijst van haar gebruikers. “Het delen van persoonsgegevens kan alleen naar aanleiding van een geldig juridisch verzoek”, klonk het ook gisteren in de Franstalige krant La Capitale.

“Als ze blijven weigeren, kunnen we administratieve boetes opleggen tot 25.000 euro, maar we kunnen ook nog veel verder gaan”, zegt Weyts. “Ik hoop dat Airbnb beseft dat er veel op het spel staat.”

Het Brussels Gewest bezit die lijst met gegevens ook niet, maar heeft de afgelopen twee jaar wel meer controles uitgevoerd en in totaal 648 dossiers opgesteld. Daar zijn 109 pv’s uitgeschreven wegens inbreuken en zijn 38 boetes uitgeschreven voor in totaal 46.500 euro.