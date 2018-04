Europa League. Arsenal en Atletico met anderhalf been in halve finale, Lazio met één been

Arsenal en Atletico Madrid zijn na de heenmatch zo goed als zeker van een plaats in de halve finale van de Europa League. Arsenal stuurde CSKA Moskou terug naar Rusland met zware cijfers (4-1), Atletico kwam nooit in de problemen tegen een mak Sporting Lissabon (2-0). Lazio (4-2 tegen Salzburg) heeft ook een serieuze optie genomen, Marseille (1-0 verlies in Leipzig) staat volgene week voor een lastige taak.

Arsenal nam vlot de maat van CSKA Moskou. De Londonse club kwam al snel op voorsprong toen Ramsey een harde voorzet van Belleren beheerst afwerkte. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong: Golovin schilderde een vrije trap heerlijk in de kruising. Arsenal liet zich niet van de wijs brengen: Schennikov haalde Özil onderuit, Lacazette faalde niet vanop de stip. En Arsenal ging door. Het werd op weergaloze wijze 3-1 met een prachtige deviatie van opnieuw Ramsey. Hij tilde de bal subtiel met de zijkant van de rechtervoet over de uitgelopen doelman Akinfeev. En nog voor de pauze rondde Lacazette een snelle uitbraak succesvol af: 4-1 en match gespeeld nog voor de koffie. De score veranderde niet meer na de pauze.

Lazio Roma heeft ook een serieuze optie genomen op de halve finale, dankzij de 4-2 zege voor eigen volk tegen het Oostenrijkse Salzburg. Bij de thuisploeg ontbrak de geblesseerde Lukaku op het wedstrijdblad. Toch namen de Romeinen een snelle start. Basta bracht voor, Immobile liet lopen en Lulic werkte af. We waren nauwelijks acht minuten ver. Op het half uur hingen de bordjes weer gelijk. Basta hield Dabbur op onreglementaire wijze af. De ref liet eerst verder spelen maar op aangeven van de videoref wees hij alsnog naar de stip. Berisha liet de kans niet liggen. Ex-Genkenaar Milinkovic-Savic liet nog een mooie kopbalkans liggen, er werd gerust met een gelijke stand. Meteen na de pauze kwam Lazio opnieuw op voorsprong, opnieuw was Basta de aangever. Deze keer stond Parolo op de juiste plaats om met een subtiel hakje af te werken. Maar de Oostenrijkers gaven niet af en de Japanner Minamino bracht de bezoekers opnieuw op gelijke hoogte. Niet voor lang echter want Felipe Anderson stond een kwartier voor tijd op de juiste plaats om Lazio opnieuw op voorsprong te schieten. Twee minuten later knalde de onvermijdelijke Ciro Immobile de Romeinen op een min of meer geruststellende 4-2.

Rasenball Leipzig haalde het met het kleinste verschil van Marseille. De Duitsers waren de meest actieve ploeg, Marseille beperkte zich tot verdedigen. De bezoekers leken zonder kleerscheuren de rust te halen maar een snedige actie van Timo Werner op slag van rust bezorgde de thuisploeg een verdiende voorsprong. Die konden ze na de pauze vasthouden zodat de Duitsers met een gunstige uitgangspositie richting Zuid-Frankrijk afreizen.

Atletico Madrid nam een droomstart met de hulp van de Portugese bezoekers. Het centrale duo Mathieu - Coates sloegen aan het blunderen, Koke nam na welgeteld 22 seconden het geschenk in dank aan. De bezoekers, met ex-Cerclespeler Carvalho en ex-Gentenaar Bryan Ruiz in de basis, probeerden de bakens te verzetten maar Bas Dost kwam niet tot scoren en de vaardige Gelson werd gestuit door doelman Oblak. Eén cadeautje volstond duidelijk niet. Een slechte controle van Mathieu bracht Griezmann alleen voor doelman Rui Patricio. De Franse international faalde niet. Na de pauze beperkten de Madrilenen zich tot controleren en probeerden ze op een diefje een derde treffer te scoren. Enkel een volley van Bryan Ruiz bracht de Portugezen bijna opnieuw in de match, Oblak redde knap. Tegen deze Portugezen hoeft dit Atletico zich volgende week heus geen zorgen te maken.