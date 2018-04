Bekijk de prachtgoal van Aaron Ramsey voor Arsenal, ook Lazio zorgde voor knap doelpunt

Aaron Ramsey scoorde donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League tegen CSKA Moskou een pareltje voor Arsenal. De Welsche voetballer scoorde met zijn rug naar doel via de achterkant van zijn voet. Een kunststukje waarmee hij zijn ploeg op een 3-1 voorsprong bracht. Ramsey was ook al goed voor het openingsdoelpunt, uiteindelijk werd het nog 4-1. Ook de 2-1 van Lazio tegen Salzburg van Marco Parolo mag worden gezien. Die wedstrijd eindigde op 4-2.