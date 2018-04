UEFA roept PSG op voor onderzoek naar Financial Fair Play

Paris Saint-Germain wordt door de Europese voetbalbond UEFA uitgenodigd om op 20 april in het Zwitserse Nyon uitleg te geven over de financiering van de transfers van goudhaantjes Neymar en Kylian Mbappé. Sinds september 2017 loopt er in het kader van het Financial Fair Play-reglement een onderzoek tegen de Franse topclub.

Vorige zomer haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Mbappé kwam dan weer op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen euro (waarvan 35 miljoen euro bonussen) kosten, als de aankoopoptie wordt gelicht. Het zijn de twee duurste transfers uit de geschiedenis.

Het UEFA-orgaan CFCB (Club Financial Control Body) boog zich meteen over de miljoenendeals. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient. Bovendien sprong PSG ontzettend creatief om met de regels. Zo kocht Neymar zichzelf eerst uit bij Barça.

De topclub zou nog op zoek moeten gaan naar 50 miljoen euro aan inkomsten om een sanctie te vermijden. Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, kan ze uitgesloten worden uit de competities van de UEFA, waaronder de prestigieuze Champions League. Op 30 juni mag het negatief saldo van PSG voor de drie opeenvolgende seizoenen 2015/16, 2016/17 en 2017/18 maximaal 30 miljoen euro bedragen.

Ex-premier Yves Leterme leidt als voorzitter van het CFCB het UEFA-onderzoek naar PSG.

