Niet Dendoncker, maar wel Defour in beeld bij West Ham

Steven Defour (30) herstelt sneller dan verwacht van een knieoperatie en kan bij minstens twee Premier League-clubs op belangstelling rekenen. Onder meer Everton en West Ham worden genoemd.

De Hammers wonnen vorig weekend met 3-0 het degradatieduel tegen Southampton en staan dicht bij een verlengd verblijf in de Premier League. David Moyes zou volgend seizoen trainer blijven en voor de komst van Defour gewonnen zijn. De Schotse manager kent de middenvelder al van in 2008, toen hij Marouane Fellaini van Standard naar Everton haalde. West Ham had eerder zijn oog laten vallen op Leander Dendoncker maar die transfer ging in januari niet door.

Defour heeft nog een contract tot 2019, maar Burnley kan het met een jaar verlengen indien het in de Premier League blijft. Defour zou ook open staan voor een contractverlenging bij Burnley.