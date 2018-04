Maak kennis met de familie Piot: vier generaties Anderlecht-supporters over hun club vroeger en nu

Anderlecht ziet zwaar af dit seizoen. Maar de nieuwe voorzitter Marc Coucke brengt hoop: “We stonden stil. Het kan nu weer bergop gaan.” Al is Hein Vanhaezebrouck “geen meester over zijn tong”. Althans, dat zeggen de Piots uit Everberg. En zij hebben recht van spreken, want Anderlecht zit al vier generaties in hun bloed. Op uitzondering van nonkel Johan dan. “Die is fan van Club Brugge. Elke familie heeft zijn zwart schaap.”

We are Anderlecht! Zelfs in deze benarde tijden zouden ze het ten huize Piot nog boven de schouw ophangen. “Je kan dat niet goed uitleggen,” proberen Georges (83), Hedwig (61), Kenny (32), Karen (26) ...