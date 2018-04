CLUBNIEUWS. In allerijl nieuwe grasmatten, Antwerp laat speler vertrekken, stockverkoop en quiz

Zowel Racing Genk als Sporting Charleroi hebben in allerijl nog een nieuwe grasmat laten leggen voor hun wedstrijden in PO1. Dit en nog veel meer clubnieuws hebben wij voor u verzameld.

Charleroi/Genk: in allerijl nieuwe grasmat

Net als in Charleroi werd ook in Genk gisteren een nieuwe grasmat aangelegd. Daarmee wordt fase één van de upgrade van het veld afgerond. De voorbije weken heeft men het gras afgegraven tot aan de veldverwarming. Vervolgens kwam een zanderige ondergrond en werd gisteren de nieuwe (natuur)grasmat uitgerold. Daarop wordt zaterdagavond gevoetbald tegen Standard.In een tweede fase, na Play-off 1, wordt het veld aangesterkt met kunstgrasvezels. Het eindresultaat is een hybride grasmat, die er volledig uitziet en aanvoelt als een normaal veld, en tien jaar zou moeten meegaan.

Zulte-Waregem: Leya-Iseka niet langer ziek

Aaron Leya-Iseka zat zondag niet in de selectie voor de thuismatch tegen OHL. Hij was ziek, maar de huurspeler van Anderlecht kon deze week de training hernemen. Hij komt dus in aanmerking voor de match van overmorgen op Waasland-Beveren. Damien Marcq herstelt goed van zijn klierkoorts, maar traint nog niet met de groep. Ook Johan Bjordal traint nog individueel. Hij is nog steeds niet helemaal hersteld van de elleboogstoot van Tom De Sutter en kan nog altijd niet voluit trainen. De kans dat hij zondag al speelt, lijkt eerder klein. (jcs)

KV Kortrijk: optie Sarr gelicht

KV Kortrijk heeft de optie gelicht van Sidy Sarr. De lange Senegalese middenvelder had een contract tot eind dit seizoen, maar dat wordt nu verlengd met 2 seizoenen. De speler wordt uitgeleend aan LB Châteauroux in de Ligue 2 en groeide daar uit tot een sterkhouder. Hij scoorde al acht keer in 24 wedstrijden. Na Makarenko en Ouali is het al de derde contractverlenging van de Kerels in een week tijd. De spelers genoten vandaag van een vrije dag. (gco)

KV Oostende: beloften geven voorsprong weg

De beloften van KV Oostende behaalden op het veld van KV Mechelen een 2-2-gelijkspel. Nochtans kwam jong KVO 0-2 voor. D’Haese scoorde na 20 minuten de 0-1 na een ziedend schot, Bataille zette voor de rust nog de 0-2 op het scorebord na een prachtige goal. In de tweede helft ging het snel verkeerd. Na tien minuten werd het 1-2 toen Van Camp goed gevolgd was. Zeroual bracht zijn ploeg een klein kwartier voor tijd op gelijke hoogte nadat KVO enkele wenkende kansen liet liggen. Van de A-kern speelden de Bie, Bushiri, Ndenbe, Bataille en D’Haesemee. (jve)

Club Brugge: U15 en U16 op hartonderzoek

Op maandag 9 april gaan de U15 en U16 van Club Brugge langs in het AZ Sint-Jan Brugge voor een cardiale screening of een hartonderzoek. Deze screening is cruciaal in het opsporen van mogelijke medische hartproblemen en werd mede mogelijk gemaakt door de vzw Supportersfederatie. De preventieve hartonderzoeken zijn belangrijk, maar worden momenteel niet terugbetaald door het Riziv. Daarom steunt de supportersfederatie de Club Academy en helpt ze zo mee de gezondheid van de Brugse jeugd te beschermen. (jve)

AA Gent: Kabangu wordt ook volgend jaar verhuurd

AA Gent zal Elton Kabangu ook volgend seizoen uitlenen. Nu is de linksvoetige flankaanvaller aan de slag bij FC Eindhoven waar hij de interesse van diverse clubs heeft gewekt. De Buffalo’s volgen de prestaties van Kabangu op de voet, maar achten hem nog niet klaar voor een terugkeer. De Belgische U17-ploeg plaatste zich voor het EK, volgende maand in Engeland. Gisteren vond de loting plaats, waarbij het team van Nicolas Raskin werd gekoppeld aan Denemarken, Ierland en Bosnië-Herzegovina. (ssg)

Waasland-Beveren: laatste stockverkoop

Waasland-Beveren organiseert op woensdag 11 april voor de laatste keer een stockverkoop van de huidige kledij. Supporters kunnen dan tussen 10 en 20 uur terecht in Café E, het nieuwe ‘drankpunt’ onder de staantribune. Speciaal voor de laatste verkoop is er een 2+1-actie van kracht. Met andere woorden, supporters die drie of meer producten kopen, krijgen het goedkoopste product gratis. (whb)

Lierse: spelers krijgen bevestiging dat loon februari is betaald

Eén dag nadat Lierse de Licentiecomissie de bevestiging van de afbetaling van de kortetermijnschulden door Wadi Degla had voorgelegd, kregen ook de spelers de bevestiging dat de betaling van februari onderweg is. Daarnaast zullen ook de bedienden hun dertiende maand en de lonen van januari en februari ontvangen. Lierse wil ook de vergoeding storten aan zijn jeugdtrainers. Door de betaling van de maand februari kan Lierse alvast verhinderen dat de spelers hun vrijheid kunnen aanvragen. (kugu)

OHL: Daeseleire en Kehli blijven out

De blessures van kapitein Daeseleire (dijbeen) en middenvelder Kehli (hamstring) evolueren te slecht om zaterdag al aan te kunnen treden tegen Lierse. De twee OHL’ers misten ook de start van Play-off 2 vorig weekend op Zulte Waregem. Spits Esteban Casagolda geraakt waarschijnlijk wel op tijd fit voor zaterdag. Zijn enkelblessure lijkt verleden tijd en hij trainde de afgelopen dagen mee met de groep. Zijn collega-spits Dhiedhiou is geschorst na zijn rode kaart van vorige week. (mah)

Antwerp: einde verhaal voor Sall

Moustapha Sall is niet langer voetballer van Antwerp. De 32-jarige ­Senegalees had een contract tot eind juni, maar club en speler zijn de onder­handelingen gestart om dat in onderling overleg te verbreken. De laatste weken werd duidelijk dat er geen toekomst meer was voor Sall op de Bosuil. Oulare keerde met een rugblessure terug van de nationale beloften en ondergaat verdere onderzoeken. Als die geen duidelijkheid brengen, gaat de Great Old overleggen met het Engelse Watford, de eigenaar van Oulare. Wellicht is de diepe spits dus (alweer) voor even buiten strijd. (stdr, gegy, pego)

Beerschot Wilrijk: contract Swinkels wordt niet verlengd

De besprekingen rond een eventuele contractverlenging van centrale verdediger Arjan Swinkels werden door Beerschot Wilrijk stopgezet. De Nederlander verlaat dus na twee seizoenen het Kiel. Er werd door de club wel een voorstel tot contractverlenging gedaan, maar zowel wat betreft de condities als wat betreft de duur van het contract lagen de voorstellen tussen de betrokken partijen te ver uit elkaar. Beerschot Wilrijk wenst de speler te bedanken voor de twee mooie seizoenen die hij voor Beerschot Wilrijk speelde. Swinkels liet weten dat hij altijd respectvol zal terugdenken aan zijn periode op het Kiel. (hf)

STVV: Legaer niet speelklaar voor Antwerp

Jonathan Legear trainde gisteren niet mee in Sint-Truiden. De flankaanvaller ondervond te veel hinder aan de hamstrings. Ook Jorge Teixeira werkte een individueel programma af. Hij raakt allicht speelklaar. (gus)

Racing Genk: Quiz ter ere van dertigjarig bestaan

Ter ere van het dertigjarig bestaan organiseert RC Genk samen met enkele supporters een quiz over de club. Deze gaat op 30 april door in de Luminus Arena (vanaf 19.30 uur). Inschrijven kan via de clubwebsite. Voor elk thuisduel in Play-off 1 organiseert RC Genk de FRZA! Fanzone voor het stadion, ter hoogte van Corner Zuid. Daar worden muziek, extra eet- en drankstandjes voorzien. Morgen kunt u er vanaf 18 uur terecht om op te warmen voor de match tegen Standard. (bfa)