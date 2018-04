Tien mensen afgevoerd na brand in Antwerpse appartementsblok

Antwerpen - Op de vijfde verdieping van een appartementsblok op de Halewijnlaan op Linkeroever is donderdag rond 23 uur brand ontstaan. Tien mensen werden verzorgd na rookintoxicatie.

“Onze ploegen kwamen snel ter plaatse”, vertelt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “Vijf mensen, die vermoedelijk allen in het getroffen appartement wonen, werden bevrijd. De schade in het appartement was groot, en de flat is onbewoonbaar verklaard.”

Foto: BFM

Naar dak gevlucht

Bij het horen van het brandalarm zijn een twintigtal mensen op eigen initiatief naar het dak gevlucht. Ook heel wat andere inwoners uit het gebouw hebben zichzelf geëvacueerd. Het medisch interventieplan werd afgekondigd.

In totaal werden tien bewoners verzorgd na rookintoxicatie. Een bewoonster van het getroffen appartement werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het appartement waar de brand ontstond is enige appartement dat onbewoonbaar is.

Over de oorzaak van brand is nog geen informatie.

