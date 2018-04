Trump wil tot 4.000 militairen aan Mexicaanse grens in afwachting van muur

Amerikaans president Donald Trump zou graag “tussen de tweeduizend en vierduizend” leden van de nationale garde willen inzetten aan de grens met Mexico. Dat zei hij donderdag na een evenement in Virginia, nadat hij woensdag al het bevel had gegeven om de troepen in te zetten. Dat leverde hem veel kritiek op, onder meer omdat er vragen rezen over de wettigheid van die beslissing.