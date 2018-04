Trump gooit olie op het vuur: extra heffingen tegen China

Donald Trump heeft handelsgezant Robert Lighthizer opgedragen om voor 100 miljard dollar (81,6 miljard euro) aan bijkomende importheffingen in te voeren op Chinese producten. Zo gooit de Amerikaanse president, die daarmee naar eigen zeggen reageert op “China’s oneerlijke vergelding”, olie op het vuur van een mogelijke handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

De Amerikaanse regering maakte eerder deze week bekend op meer dan 1.300 Chinese producten extra heffingen in te voeren. In een reactie kondigde China ook importheffingen op 106 producten uit de VS aan, en diende de Aziatische grootmacht een klacht in bij de wereldhandelsorganisatie WTO.

Trump vindt dat nu “oneerlijke vergelding”. “In plaats van zijn wangedrag te verhelpen, heeft China ervoor gekozen om onze boeren en producenten te schaden”, zegt hij. De president laat zijn handelsgezant daarom onderzoeken of de VS niet nog 100 dollar aan extra heffingen kan doorvoeren, “en zo ja, om de producten te identificeren waarop die heffingen kunnen worden opgelegd”.

Daarnaast draagt Trump ook de minister van Landbouw, Sonny Perdue, op om een plan op tafel te leggen om “onze boeren en agrarische belangen te beschermen”.

Hevige kritiek

China heeft vrijdagochtend hevige kritiek geuit op de beslissing van de Amerikaanse president. “We zullen tegen elke prijs het eenzijdige protectionisme van de Verenigde Staten bestrijden”, luidt het vrijdag in een eerste reactie van het Chinese ministerie van Handel aan het persagentschap Xinhua.