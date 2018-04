Ieper -

Een man is vrijdagochtend tegen een boom geknald nadat hij de controle over het stuur verloor. Het ongeval vond iets voor zes uur plaats op de Steentjesmolenstraat in Elverdinge, een deelgemeente van Ieper. Toen de brandweer ter plaatse kwam om de man te bevrijden, was hij bij bewustzijn. Zijn toestand is intussen stabiel. Omwille van de opruimwerkzaamheden was de weg een tijdlang afgesloten.