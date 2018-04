Vrouw voorspelt in huiveringwekkende brief dat haar man haar zal vermoorden: “Laat Mark hier niet mee wegkomen”

Bijna dertig jaar heeft het geduurd, het onderzoek naar de moord op Rita Caleo (39). Haar lichaam werd in de zomer van 1990 gevonden in haar huis in Double Bay, een buitenwijk van de Australische stad Sydney. Volgens haar echtgenoot ging het om een uit de hand gelopen overval. Tot de speurders een huiveringwekkend briefje in handen kregen…

10 augustus 1990. In een gezinswoning in Double Bay werd het zwaar toegetakelde lichaam van Rita Caleo gevonden. Ze was meer dan twintig keer gestoken met een mes. Ze lag in een grote plas bloed op de vloer van de badkamer.

In haar huis waren sporen van geweld. Er was een beetje geld gestolen en een dure Rolex. Ging het om een brutale, uit de hand gelopen overval?

Huiveringwekkende brief

Haar echtgenoot Mark Caleo zei alvast van wel. Hij was niet thuis op het moment van de feiten, maar wat zou er anders gebeurd zijn? Niemand zou zijn vrouw toch zomaar kwaad willen doen…

Tijdens het jarenlange onderzoek voelden de speurders hem meermaals aan de tand. Hij loste niks. Tot de advocaat van het slachtoffer kwam aandraven met een huiveringwekkende brief. Een stukje tekst dat Rita drie maanden voor haar dood had geschreven, en bij hem had achtergelaten.

“Als ik geen natuurlijke dood zou sterven, richt het onderzoek dan naar mijn echtgenoot Mark Caleo. Ook de dood van mijn broer is zijn schuld”, schreef ze op 15 mei 1990. Een jaar eerder was haar broer Michael Chye (36) fataal door het hoofd geschoten.

“Mark wordt heel wanhopig wanneer hij in een hoek gedreven wordt, zoals ik nu bij hem doe omdat hij een affaire heeft”, ging ze verder. “Dit is de absolute waarheid. Zorg er alsjeblieft voor dat Mark hier niet zomaar mee wegkomt.”

Belangrijke getuigenis

Die brief en een belangrijke getuigenis zorgden uiteindelijk, na bijna dertig jaar, voor een doorbraak in de moordzaak. Een voormalig werknemer van Mark Caleo (50) getuigde immers nog dat zijn baas hem de opdracht had gegeven om 10.000 dollar aan iemand te overhandigen.

Die iemand was buitenwipper Alan Afu (51), die was ingehuurd om de vrouw te vermoorden en ervoor te zorgen dat het leek op een overval.

Afu werd donderdag schuldig bevonden aan de moord op Rita Caleo. Haar echtgenoot Mark werd schuldig bevonden als opdrachtgever van de moord op zijn vrouw én haar broer. De moordenaar van Chye werd echter nooit gevonden.

De daders zullen binnenkort hun precieze straf te horen krijgen.