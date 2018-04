Terugtrekking van rebellen uit bolwerk in Oost-Ghouta opgeschort

De terugtrekking van rebellen uit Douma, een stad in de belegerde Syrische regio Oost-Ghouta, is voorlopig opgeschort. Dat is het gevolg van meningsverschillen tussen de rebellengroep Jaish al-Islam en de Russische onderhandelaars, zo melden het Syrisch Observatorium voor de mensenrechten en de Syrische staatsmedia.

Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die in handen is van de rebellen. Maar de groep Jaish al-Islam, de grootste rebellengroep in die regio, had op 1 april met Rusland een akkoord gesloten over de terugtrekking van haar strijders. Een dag later al werd gestart met de evacuatie van strijders en hun familieleden. Tot nu toe zijn al zeker 1.200 rebellen en burgers met bussen weggevoerd uit de regio.

Het Syrische regime heeft in februari met de steun van het Russische leger een offensief gelanceerd op de door rebellen gecontroleerde regio Oost-Ghouta, vlakbij de hoofdstad Damascus. Met een combinatie van luchtaanvallen en terugtrekkingsakkoorden is het regime erin geslaagd om de controle over het grootste deel van die regio te heroveren.

Foto: AFP