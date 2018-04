Privédetective is er zeker van: “Swingerskoppel loog over seks met Ivana”

Er heerst onduidelijkheid over de eerste verklaring die Alexander en Luna Johnson hebben afgelegd aan de politie, vlak na de dood van Ivana Smit. Het Belgisch-Nederlandse model werd het laatst levend gezien door het swingerskoppel.

In een uitgebreid interview met Britse krant The Mail on Sunday vertelde het stel dat er een trio plaatsvond in de ochtend waarop Ivana stierf. Een verhaal dat ze ook aan de politie hebben verteld, vlak na de dood van het model. Maar die verklaring staat nu ter discussie, zo blijkt.

Volgens de familie van Ivana en de door hun ingehuurde privédetective Mark Williams-Thomas heeft het koppel tijdens een eerste politieverhoor namelijk een ander verhaal verteld. “Toen ik in Kuala Lumpur was, kreeg ik van hoofdinspecteur Abdullah het tegenovergestelde verhaal te horen. De Johnsons zouden géén seks hadden gehad met Ivana. Dus de kans is groot dat ze ook over andere zaken hebben gelogen”, zegt Williams-Thomas. “Daarnaast heb ik ook contact gehad met twee vrienden van de Johnsons. Zij hadden vlak na Ivana’s dood een gesprek met het koppel, dat benadrukte dat er die nacht geen seks heeft plaatsgevonden.” Het is de detective van de familie dan ook hoogst onduidelijk waarom de Johnsons nu plots een ander verhaal vertellen. Hij vermoedt dat het koppel misschien onder druk is gezet.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat in december een oriënterend onderzoek startte naar de doodsoorzaak van Ivana, wil geen commentaar geven op de uitspraken van de privé-detective, zo meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.